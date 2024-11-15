Партия премьера Ирландии лидирует перед досрочными выборами

Партия премьер-министра Ирландии Саймона Харриса "Фине Гэл" опережает на шесть пунктов как своего главного партнера по коалиции "Фианну Файл", так и главную оппозиционную партию "Шинн Фейн".

Таковы результаты первого опроса общественного мнения в рамках предвыборной кампании, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно опросу Irish Times/Ipsos B&A, "Фине Гэл" лидирует с 25%, что на два пункта ниже, чем в последнем опросе Irish Times в сентябре, в то время как правоцентристская "Фианна Файл" остается на уровне 19% вместе с левой "Шинн Фейн", чья поддержка упала на один пункт.

Наиболее выросла в преддверии выборов 29 ноября и без того большая группа независимых кандидатов Ирландии, которая поднялась на четыре пункта, до 20%. Опрос был проведен в начале этой недели после долгожданного старта кампании в прошлую пятницу.

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"Шинн Фейн", которая до начала этого года уверенно лидировала в опросах общественного мнения, должна финишировать с большим отрывом от "Фине Гэл" и "Фианны Файл", чтобы отрезать своим соперникам путь к переизбранию, поскольку обе пообещали снова управлять страной вместе.

Опрос показывает, что эти две партии, бывшие соперники, которые входили в состав каждого правительства в течение века, могут снова достичь большинства вместе с нынешними младшими партнерами – "Зелеными".

Еще в октябре стало понятно, что выборы будут в ноябре или в начале декабря, поскольку премьер-министр заявил, что хочет проводить их в этом году, а не ждать приближения конца каденции в марте.

38-летний Харрис стремится сохранить 14-летнее пребывание у власти своей политсилы, "Фине Гэл", которую возглавил в апреле этого года – после неожиданной отставки премьера Лео Варадкара.