Туреччина через непорозуміння розгорнула в Егейському морі чотири військові кораблі

Непорозуміння змусило Туреччину розгорнути в четвер чотири фрегати в південній частині Егейського моря поблизу проток Касос і Карпатос.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Кораблі ВМС Туреччини вже перебували в цьому районі для участі у фінальній фазі навчань Mavi Balina, коли отримали наказ перевірити чутки про те, що італійський корабель Ievoli Relume проводить дослідження в цьому районі.

Цей крок спантеличив грецьку владу, оскільки італійське судно залишалося на північ від Криту і далеко від місця розгортання турецьких кораблів. Італійське судно опинилося в центрі 40-годинної кризи в липні минулого року біля Касосу.

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Присутність турецьких військово-морських сил спонукала Грецію відстежувати ситуацію за допомогою канонерського човна і фрегата, що знаходилися неподалік, хоча вони не наближалися до турецьких кораблів. Кризу було швидко врегульовано дипломатичними каналами, і турецькі кораблі залишили цей район пізніше того ж дня.

Свідченням посиленої реакції Туреччини стали чотири порушення грецького повітряного простору в південно-східній частині Егейського моря морським патрульним літаком CN-235, безпілотним літальним апаратом і двома гелікоптерами, які брали участь у турецьких військових навчаннях.

Надмірна реакція Туреччини підкреслює її чутливість до будь-якої діяльності або дискусій, пов'язаних зі Східним Середземномор'ям. Ekathimerini часто наголошувала на різному сприйнятті Туреччиною Егейського моря і Східного Середземномор'я. Туреччина заявляє про територіальні суперечки в першому регіоні, відстоюючи свої права в другому.

Зокрема, Греція встановила виключну економічну зону з Єгиптом в районі на південь від островів Касос і Карпатос, що відповідає міжнародному праву і морському праву. Туреччина, однак, претендує на вплив на основі спірного і юридично сумнівного меморандуму між Туреччиною і Лівією.

На зустрічі, що відбулася в Афінах у минулу п'ятницю, міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс і його турецький колега Хакан Фідан провели відверту розмову про тривалі суперечки між їхніми країнами в Егейському морі та Східному Середземномор'ї.

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань, починаючи від повітряного простору до морської юрисдикції в східному Середземномор'ї і до розділення Кіпру.

Але наприкінці минулого року прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та президент Туреччини Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.