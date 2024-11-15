Турция из-за недоразумения развернула в Эгейском море четыре военных корабля

Недоразумение заставило Турцию развернуть в четверг четыре фрегата в южной части Эгейского моря вблизи проливов Касос и Карпатос.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Корабли ВМС Турции уже находились в этом районе для участия в финальной фазе учений Mavi Balina, когда получили приказ проверить слухи о том, что итальянский корабль Ievoli Relume проводит исследования в этом районе.

Этот шаг озадачил греческие власти, поскольку итальянское судно оставалось к северу от Крита и далеко от места развертывания турецких кораблей. Итальянское судно оказалось в центре 40-часового кризиса в июле прошлого года возле Касоса.

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Присутствие турецких военно-морских сил побудило Грецию отслеживать ситуацию с помощью канонерской лодки и фрегата, находившихся неподалеку, хотя они не приближались к турецким кораблям. Кризис был быстро урегулирован по дипломатическим каналам, и турецкие корабли покинули этот район позже в тот же день.

Свидетельством усиленной реакции Турции стали четыре нарушения греческого воздушного пространства в юго-восточной части Эгейского моря морским патрульным самолетом CN-235, беспилотным летательным аппаратом и двумя вертолетами, которые участвовали в турецких военных учениях.

Чрезмерная реакция Турции подчеркивает ее чувствительность к любой деятельности или дискуссиям, связанным с Восточным Средиземноморьем. Ekathimerini часто подчеркивала разное восприятие Турцией Эгейского моря и Восточного Средиземноморья. Турция заявляет о территориальных спорах в первом регионе, отстаивая свои права во втором.

В частности, Греция установила исключительную экономическую зону с Египтом в районе к югу от островов Касос и Карпатос, что соответствует международному праву и морскому праву. Турция, однако, претендует на влияние на основе спорного и юридически сомнительного меморандума между Турцией и Ливией.

На встрече, состоявшейся в Афинах в минувшую пятницу, министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис и его турецкий коллега Хакан Фидан провели откровенный разговор о длительных спорах между их странами в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но на протяжении десятилетий спорят по целому ряду вопросов, начиная от воздушного пространства до морской юрисдикции в восточном Средиземноморье и до разделения Кипра.

Но в конце прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.