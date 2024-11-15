Британська розвідка проаналізувала шкоду для флоту РФ після удару по Каспійську

Розвідка Великої Британії проаналізувала удар українського безпілотника по морській базі Каспійської флотилії ВМФ Росії 6 листопада.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Британські розвідники розповіли, що 6 листопада Україна "майже напевно" вдарили безпілотником по порту Каспійськ у Росії.

Вони зазначили, що на той час у порту, ймовірно, перебувало кілька кораблів ВМФ Росії, причому щонайменше два фрегати класу "Гепард", ймовірно, зазнали пошкоджень.

Реклама:

Наразі ступінь цих пошкоджень невідомий, проте будь-які пошкодження кораблів, найімовірніше, будуть швидко відремонтовані, припустили військові.

У розвідці зазначили, що російська Каспійська флотилія могла бути використана для здійснення масових атак проти України у 2022 році, а також для "здійснення нечастих атак" протягом 2023-2024 рр.

Як пишуть британці, малоймовірно, що російські кораблі, пошкоджені в результаті цього удару, були використані для нанесення прямих ударів по українській території.

Хоча нинішній оперативний темп у Чорному морі залишається низьким, ця атака демонструє, що Україна зберігає здатність завдавати ударів по російських цілях у районах, які раніше вважалися безпечними для проведення операцій, стверджують у військовій розвідці.

У аналізі зазначили, що до удару український дрон, найімовірніше, пролетів над значною територією Росії, не будучи перехопленим.

"Це, швидше за все, викличе занепокоєння у російського політичного і військового керівництва", – додали розвідники.

Як відомо, тоді українські спецслужби підтверджували цей удар. Відстань від державного кордону України до обʼєкту ураження складає близько 1500 кілометрів.

Нещодавно розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію в російській економіці на тлі продовження повномасштабної війни в Україні.

А перед тим – аналізувала удари російської армії безпілотниками по регіонах України впродовж жовтня та першого тижня листопада.