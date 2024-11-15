Британская разведка проанализировала ущерб для флота РФ после удара по Каспийску

Разведка Великобритании проанализировала удар украинского беспилотника по морской базе Каспийской флотилии ВМФ России 6 ноября.

Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

Британские разведчики рассказали, что 6 ноября Украина "почти наверняка" ударили беспилотником по порту Каспийск в России.

Они отметили, что в то время в порту, вероятно, находилось несколько кораблей ВМФ России, причем по меньшей мере два фрегата класса "Гепард", вероятно, получили повреждения.

Реклама:

Сейчас степень этих повреждений неизвестна, однако любые повреждения кораблей, скорее всего, будут быстро отремонтированы, предположили военные.

В разведке отметили, что российская Каспийская флотилия могла быть использована для осуществления массовых атак против Украины в 2022 году, а также для "осуществления нечастых атак" в течение 2023-2024 гг.

Как пишут британцы, маловероятно, что российские корабли, поврежденные в результате этого удара, были использованы для нанесения прямых ударов по украинской территории.

Хотя нынешний оперативный темп в Черном море остается низким, эта атака демонстрирует, что Украина сохраняет способность наносить удары по российским целям в районах, которые ранее считались безопасными для проведения операций, утверждают в военной разведке.

В анализе отметили, что до удара украинский дрон, скорее всего, пролетел над значительной территорией России, не будучи перехваченным.

"Это, скорее всего, вызовет беспокойство у российского политического и военного руководства", – добавили разведчики.

Как известно, тогда украинские спецслужбы подтверждали этот удар. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 километров.

Недавно разведка Великобритании проанализировала ситуацию в российской экономике на фоне продолжения полномасштабной войны в Украине.

А перед тем – анализировала удары российской армии беспилотниками по регионам Украины в течение октября и первой недели ноября.