Британская разведка проанализировала ущерб для флота РФ после удара по Каспийску
Разведка Великобритании проанализировала удар украинского беспилотника по морской базе Каспийской флотилии ВМФ России 6 ноября.
Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".
Британские разведчики рассказали, что 6 ноября Украина "почти наверняка" ударили беспилотником по порту Каспийск в России.
Они отметили, что в то время в порту, вероятно, находилось несколько кораблей ВМФ России, причем по меньшей мере два фрегата класса "Гепард", вероятно, получили повреждения.
Сейчас степень этих повреждений неизвестна, однако любые повреждения кораблей, скорее всего, будут быстро отремонтированы, предположили военные.
В разведке отметили, что российская Каспийская флотилия могла быть использована для осуществления массовых атак против Украины в 2022 году, а также для "осуществления нечастых атак" в течение 2023-2024 гг.
Как пишут британцы, маловероятно, что российские корабли, поврежденные в результате этого удара, были использованы для нанесения прямых ударов по украинской территории.
Хотя нынешний оперативный темп в Черном море остается низким, эта атака демонстрирует, что Украина сохраняет способность наносить удары по российским целям в районах, которые ранее считались безопасными для проведения операций, утверждают в военной разведке.
В анализе отметили, что до удара украинский дрон, скорее всего, пролетел над значительной территорией России, не будучи перехваченным.
"Это, скорее всего, вызовет беспокойство у российского политического и военного руководства", – добавили разведчики.
Как известно, тогда украинские спецслужбы подтверждали этот удар. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 километров.
Недавно разведка Великобритании проанализировала ситуацию в российской экономике на фоне продолжения полномасштабной войны в Украине.
А перед тем – анализировала удары российской армии беспилотниками по регионам Украины в течение октября и первой недели ноября.