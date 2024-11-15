У Польщі затримали підозрюваного у спробі пустити під укіс потяг

У Польщі затримали 22-річного чоловіка, якого вважають відповідальним за інцидент на залізниці, що міг призвести до смертельної аварії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Затримання стосується інциденту неподалік Глівіце, на заході країни, 11 листопада. Вранці поїзд сполученням Рацибуж-Ольштин на під’їзді до міста Жечице наїхав на металеві елементи, кинуті кимось на колії.

Машиніст застосував екстрене гальмування, потяг зупинився через 600 метрів. Ніхто з 33 пасажирів і 5 членів екіпажу не постраждав.

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Службам знадобилося 4 години, щоб витягти металеву конструкцію з-під поїзда.

У п’ятницю повідомили про затримання 22-річного чоловіка, якого слідство вважає винуватцем інциденту. Інших деталей про його особу не повідомляють. Йому висунули звинувачення у створенні загрози залізничної аварії.

Затриманий визнав свій вчинок, але його мотиви невідомі. Суд має ухвалити рішення про запобіжний захід.

Нагадаємо, у жовтні Польща оголосила про закриття російського консульства в місті Познань через те, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

В Німеччині у жовтні почали судити ймовірного агента РФ, який планував зірвати військову допомогу Україні.



