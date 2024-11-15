Швеция закупит дополнительные ракеты к Patriot на более чем $450 млн

Швеция планирует потратить пять миллиардов шведских крон (более 450 миллионов долларов) на закупку дополнительных ракет к системам ПВО Patriot.

Об этом в эфире телеканала TV4 заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Швеция вместе с другими странами решила приобрести более 1000 ракет Patriot.

"Хорошо, что у нас есть система, но крайне важно, чтобы у нас было много боеприпасов", – отметил министр.

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Всего в закупку ракет к Patriot группа стран инвестирует 60 миллиардов шведских крон.

"Война в Украине показала, что необходимо большое количество ракет Patriot, поскольку Россия имеет баллистические ракеты, истребители и крылатые ракеты. Новым является и то, что производство будет осуществляться в Европе, хорошо, что есть еще места, где производятся эти ракеты", – сказал Йонсон.

Министр обороны считает, что это объявление создаст мощную европейскую оборонную промышленную базу.

Правительство Швеции, как сообщалось, предлагает в течение следующих 5 лет инвестировать в оборону около 15 миллиардов евро. В таком случае к 2028 году оборонный бюджет Швеции составит 2,6% ВВП.

Ранее генерал-лейтенант Микаэль Клессон, который с 1 октября заступил на должность главнокомандующего Вооруженных сил Швеции, предостерег, что сейчас мы живем во времена более опасные, чем во время холодной войны.