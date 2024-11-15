Віцеканцлер Німеччини висунув обвинувачення за образи в інтернеті

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висунув обвинувачення проти 64-річного мешканця Баварії, який розмістив в інтернеті фотографію урядовця з образливим написом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Чоловік перебуває під слідством за звинуваченням у розміщенні в інтернеті антисемітських зображень і гасел, а також в образі Габека в окремому пості.

У п'ятницю прокуратура міста Бамберг на півночі Баварії підтвердила, що у квартирі підозрюваного було проведено обшук, під час якого було вилучено планшет.

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Правоохоронці також поінформувала, що лідер "Зелених" попросив порушити справу про ймовірну образу на його адресу.

64-річний підозрюваний звинувачується в тому, що на початку цього року розмістив фото Габека в соціальній мережі X (Twitter) і підписав його фразою, яку можна перекласти кількома способами, одним із яких може бути "професійний ідіот", а німецьке "Schwachkopf" дослівно перекладається як "слабоголовий".

Чоловік також, мабуть, намагався натякнути на рекламну кампанію компанії Schwarzkopf Professional, яка випускає продукти по догляду за волоссям.

Габек уповноважив прокуратуру порушити справу за образу проти нього, видавши те, що німецькою мовою називається "Strafantrag" ("заява про злочин"). Однак це відрізняється від особистої заяви про злочин, поданої до правоохоронних органів, відомої як "Strafanzeige", що може свідчити про те, що правоохоронні органи спочатку запропонували або попросили Габека висунути звинувачення.

Підозрюваний був заарештований у четвер в рамках загальнонаціональної поліцейської операції проти підозрюваних у розпалюванні антисемітської ненависті в інтернеті.

Влітку повідомляли, що Габек із квітня 2023 року подав 730 позовів у зв'язку з мовою ненависті та погрозами, адресованими йому.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні подала до суду для відшкодування збитків у розмірі 100 тисяч євро після того, як в інтернеті з'явилися підроблені порнографічні відео з її обличчям.