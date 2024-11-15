Вице-канцлер Германии выдвинул обвинения за оскорбления в интернете

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек выдвинул обвинения против 64-летнего жителя Баварии, который разместил в интернете фотографию чиновника с оскорбительной надписью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Мужчина находится под следствием по обвинению в размещении в интернете антисемитских изображений и лозунгов, а также в оскорблении Хабека в отдельном посте.

В пятницу прокуратура города Бамберг на севере Баварии подтвердила, что в квартире подозреваемого был проведен обыск, во время которого был изъят планшет.

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Правоохранители также проинформировала, что лидер "зеленых" попросил возбудить дело о вероятном оскорблении в его адрес.

64-летний подозреваемый обвиняется в том, что в начале этого года разместил фото Хабека в социальной сети X (Twitter) и подписал его фразой, которую можно перевести несколькими способами, одним из которых может быть "профессиональный идиот", а немецкое "Schwachkopf" дословно переводится как "слабоголовый".

Мужчина также, видимо, пытался намекнуть на рекламную кампанию компании Schwarzkopf Professional, которая выпускает продукты по уходу за волосами.

Хабек уполномочил прокуратуру возбудить дело за оскорбление против него, выдав то, что на немецком языке называется "Strafantrag" ("заявление о преступлении"). Однако это отличается от личного заявления о преступлении, поданного в правоохранительные органы, известного как "Strafanzeige", что может свидетельствовать о том, что правоохранительные органы сначала предложили или попросили Хабека выдвинуть обвинение.

Подозреваемый был арестован в четверг в рамках общенациональной полицейской операции против подозреваемых в разжигании антисемитской ненависти в интернете.

Летом сообщалось, что Хабек с апреля 2023 года подал 730 исков в связи с языком ненависти и угрозами, адресованными ему.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони подала в суд для возмещения ущерба в размере 100 тысяч евро после того, как в интернете появились поддельные порнографические видео с ее лицом.