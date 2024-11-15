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В Абхазии митингующие против соглашения с РФ ворвались в "правительственные" здания

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Новости — Пятница, 15 ноября 2024, 21:01 — Олег Павлюк

Протестующие в главном городе оккупированной Абхазии, Сухуми, днем 15 ноября прорвали ограждение вокруг комплекса "правительственных зданий" и частично захватили их, протестуя против одобрения "инвестиционного соглашения" с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Во время проникновения протестующих и лидеров абхазской "оппозиции" на территорию "правительственного комплекса", как утверждается, силовики не оказали сопротивления.

Митингующие снесли часть забора вокруг комплекса "правительственных" зданий и проникли на территорию, прилегающую к зданию "парламента", а затем и внутрь "парламента" и администрации так называемого президента Аслана Бжании.

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После этого участники протестов создали координационный совет "для поиска путей выхода из политического кризиса". Они в частности направили представителей к так называемому президенту Абхазии Аслану Бжании с требованием уйти в отставку.

Вечером в пятницу Бжания ответил отказом, заявив, что он и руководство находится "на месте" и будет "прилагать усилия для ликвидации последствий этих событий".

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Напомним, в Сухуми ранее собрался протест против ратификации российско-абхазского "инвестиционного соглашения", произошли столкновения с местной милицией.

На фоне протеста "парламент" Абхазии отменил сессию, на которой должно было состояться голосование по вопросу ратификации инвестиционного соглашения с Москвой, а в администрации "президента" пообещали его отозвать.

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