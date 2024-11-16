Шольц говорит, что должен был бы раньше уволить министра финансов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что увольнение министра финансов Кристиана Линднера, которое привело к распаду коалиционного правительства, должно было состояться несколько месяцев назад.

Об этом Шольц сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Решение Шольца уволить Линднера было принято на прошлой неделе после нескольких месяцев ожесточенных споров по государственному бюджету на 2025 год.

В ответ "Свободная демократическая партия", которую представляет Линднер, вышла из коалиции.

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"Возможно, я должен был раньше понять, что дальше так продолжаться не может. Возможно, мне следовало раньше принять решение об увольнении министра финансов", – сказал Шольц.

По словам канцлера, он некоторое время обдумывал увольнение Линднера.

"Я все еще считаю, что это правильно, даже если это навредило репутации правительства и мне как канцлеру из-за того, что мы всегда решали многие вопросы так долго и требовали так много попыток", – добавил он.

Напомним, политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

Ожидается, что голосование по вотуму доверия к правительству Шольца состоится 16 декабря, что откроет путь к проведению досрочных выборов 23 февраля.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.