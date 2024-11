Президентка Молдови засудила масовану атаку РФ проти енергоінфраструктури України

Президентка Молдови Мая Санду рішуче засудила останню масовану атаку Росії проти українських об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Санду засудила використання зими для примусу до підкорення цілої нації.

"Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні.

Реклама:

Використовувати зиму як зброю, щоб примусити націю до покори, є жорстоким і неприйнятним. Молдова стоїть на боці України", – написала президентка Молдови.

I strongly condemn Russia’s massive air strikes on power infrastructure across Ukraine.



Weaponising winter to freeze a nation into submission is cruel and unacceptable.



Moldova stands with Ukraine.