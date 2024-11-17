Президентка Молдови засудила масовану атаку РФ проти енергоінфраструктури України
Президентка Молдови Мая Санду рішуче засудила останню масовану атаку Росії проти українських об'єктів енергетичної інфраструктури.
Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Санду засудила використання зими для примусу до підкорення цілої нації.
"Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні.
Використовувати зиму як зброю, щоб примусити націю до покори, є жорстоким і неприйнятним. Молдова стоїть на боці України", – написала президентка Молдови.
I strongly condemn Russia’s massive air strikes on power infrastructure across Ukraine.– Maia Sandu (@sandumaiamd) November 17, 2024
Weaponising winter to freeze a nation into submission is cruel and unacceptable.
Moldova stands with Ukraine.
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що остання масована ракетна атака Росії проти України є відповіддю воєнного злочинця Владіміра Путіна тим, хто телефонував чи відвідував його останнім часом.
Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".