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Президентка Молдови засудила масовану атаку РФ проти енергоінфраструктури України

Новини — Неділя, 17 листопада 2024, 11:10 — Іванна Костіна

Президентка Молдови Мая Санду рішуче засудила останню масовану атаку Росії проти українських об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Санду засудила використання зими для примусу до підкорення цілої нації.

"Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні.

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Використовувати зиму як зброю, щоб примусити націю до покори, є жорстоким і неприйнятним. Молдова стоїть на боці України", – написала президентка Молдови.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що остання масована ракетна атака Росії проти України є відповіддю воєнного злочинця Владіміра Путіна тим, хто телефонував чи відвідував його останнім часом.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

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Молдова Війна з РФ
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