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Президент Молдовы осудила массированную атаку РФ против энергоинфраструктуры Украины

Новости — Воскресенье, 17 ноября 2024, 11:10 — Иванна Костина

Президент Молдовы Майя Санду решительно осудила последнюю массированную атаку России против украинских объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Санду осудила использование зимы для принуждения к покорению целой нации.

"Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре по всей Украине.

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Использовать зиму как оружие, чтобы принудить нацию к покорности, является жестоким и неприемлемым. Молдова стоит на стороне Украины", – написала президент Молдовы.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что последняя массированная ракетная атака России против Украины является ответом военного преступника Владимира Путина тем, кто звонил или посещал его в последнее время.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

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Молдова Война с РФ
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