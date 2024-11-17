Президент Молдовы осудила массированную атаку РФ против энергоинфраструктуры Украины

Президент Молдовы Майя Санду решительно осудила последнюю массированную атаку России против украинских объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Санду осудила использование зимы для принуждения к покорению целой нации.

"Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре по всей Украине.

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Использовать зиму как оружие, чтобы принудить нацию к покорности, является жестоким и неприемлемым. Молдова стоит на стороне Украины", – написала президент Молдовы.

I strongly condemn Russia’s massive air strikes on power infrastructure across Ukraine.



Weaponising winter to freeze a nation into submission is cruel and unacceptable.



Moldova stands with Ukraine. – Maia Sandu (@sandumaiamd) November 17, 2024

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что последняя массированная ракетная атака России против Украины является ответом военного преступника Владимира Путина тем, кто звонил или посещал его в последнее время.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".