Президент Молдовы осудила массированную атаку РФ против энергоинфраструктуры Украины
Президент Молдовы Майя Санду решительно осудила последнюю массированную атаку России против украинских объектов энергетической инфраструктуры.
Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Санду осудила использование зимы для принуждения к покорению целой нации.
"Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре по всей Украине.
Использовать зиму как оружие, чтобы принудить нацию к покорности, является жестоким и неприемлемым. Молдова стоит на стороне Украины", – написала президент Молдовы.
I strongly condemn Russia’s massive air strikes on power infrastructure across Ukraine.– Maia Sandu (@sandumaiamd) November 17, 2024
Weaponising winter to freeze a nation into submission is cruel and unacceptable.
Moldova stands with Ukraine.
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что последняя массированная ракетная атака России против Украины является ответом военного преступника Владимира Путина тем, кто звонил или посещал его в последнее время.
Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".