Президент Молдовы осудила массированную атаку РФ против энергоинфраструктуры Украины

Президент Молдовы Майя Санду решительно осудила последнюю массированную атаку России против украинских объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Санду осудила использование зимы для принуждения к покорению целой нации.

"Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре по всей Украине.

Реклама:

Использовать зиму как оружие, чтобы принудить нацию к покорности, является жестоким и неприемлемым. Молдова стоит на стороне Украины", – написала президент Молдовы.

I strongly condemn Russia’s massive air strikes on power infrastructure across Ukraine.



Weaponising winter to freeze a nation into submission is cruel and unacceptable.



Moldova stands with Ukraine.