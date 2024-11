Норвегія засудила останню атаку РФ, обіцяє продовжувати підтримку України

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде засудив масовану атаку Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).

За його словами, Норвегія продовжує підтримувати Україну, надаючи озброєння і допомогу у боротьбі з російською агресією.

"У той час як температура падає, а Україна наближається до 1000 днів війни, Росія розпочала масовані повітряні удари по цивільному населенню, націлені, як видається, на енергетичну інфраструктуру.

Норвегія засуджує цю незаконну війну і продовжує підтримувати Україну, надаючи зброю і підтримку проти російської агресії", – написав глава МЗС Норвегії.

