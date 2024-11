Норвегия осудила последнюю атаку РФ, обещает продолжать поддержку Украины

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде осудил массированную атаку России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

По его словам, Норвегия продолжает поддерживать Украину, предоставляя вооружение и помощь в борьбе с российской агрессией.

"В то время как температура падает, а Украина приближается к 1000 дней войны, Россия начала массированные воздушные удары по гражданскому населению, нацеленные, как представляется, на энергетическую инфраструктуру.

Реклама:

Норвегия осуждает эту незаконную войну и продолжает поддерживать Украину, предоставляя оружие и поддержку против российской агрессии", – написал глава МИД Норвегии.

As temperatures drop and Ukraine nears 1000 days of war, Russia launched massive air strikes against civilians, seemingly targeting energy infrastructure.



Norway condemns this illegal war and continues to #StandWithUkraine, providing arms and support against Russia’s aggression.