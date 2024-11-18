Жителі Словаччини вийшли на великий протест проти уряду Фіцо
Новини — Понеділок, 18 листопада 2024, 10:04 —
У словацькій столиці Братиславі напередодні увечері тисячі людей вийшли на протест проти політики уряду на чолі з Робертом Фіцо.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Акція відбулась у 35-ту річницю Оксамитової революції – коли Чехословаччина поклала край комуністичному правлінню і пізніше розділилась на Чехію і Словаччину.
Протест об'єднав опозицію, зокрема ліберальну "Прогресивну Словаччину", пробізнесову "Свободу і Солідарність", а також консервативних Християнських демократів.
Учасники акції заявили, що Фіцо становить загрозу для демократії.
"Уряд забирає нашу свободу і демократію", – свідчив плакат у натовпі.
"Словаччина була і буде частиною західної цивілізації. Ми не хочемо, щоб хтось рухав нас у бік Москви", – заявив присутнім на площі Франтішек Міклошко, який був одним із лідерів Словаччини 1989 року.
Лідер "Свободи і Солідарності" Браніслав Грьолінг заявив, що Фіцо веде країну "до авторитарного режиму, як в Росії і комуністичному Китаї".
Міхал Шимечка, голова "Прогресивної Словаччини", яка наразі є найпопулярнішою партією в країні, заявив, що опозиція робитиме все можливе для захисту свободи і демократії.
"Словаччина є і буде країною вільних людей. А вільні люди не будуть мовчати", – сказав він.
Нагадаємо, влітку у Словаччині проходили багатотисячні акції протесту проти очільників Міністерств культури та юстиції, яких опозиція звинувачує в кадрових чистках.
Та тлі протестів Міністерство внутрішніх справ Словаччини розпорядилось посилити захист "конституційних службовців" держави.
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