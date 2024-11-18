У Португалії літак застряг в аеропорту на острові через втечу 132 хом'яків

У Португалії літак авіакомпанії TAP на п’ять днів застряг в аеропорту Понта-Делгада на Азорських островах після того, як 132 хом'яки прогризли транспортні коробки і вирвалися на волю в багажному відсіку.

Про це повідомляє газета Correio da Manhã, інформує "Європейська правда".

Літак Airbus A321Neo мав летіти до Лісабона рейсом без пасажирів, щоб пройти перевірку на базі компанії, однак виліт затримався через гризунів.

Correio da Manhã

Correio da Manhã

Працівникам технічного обслуговування знадобилось п’ять днів, щоб виловити всіх хом’яків, які вибрались на волю.

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Після цього, як зазначає видання, літак долетів до Лісабона без пригод.

Нещодавно літак авіакомпанії Lufthansa, що виконував рейс з Буенос-Айреса до Франкфурта, потрапив у сильну турбулентність, внаслідок чого постраждали 11 осіб.

Повідомляли також, що на початку жовтня у літаку Ryanair, що мав вирушати з міста на півдні Італії, під час підготовки до зльоту спалахнув мотор.