В Португалии самолет застрял в аэропорту на острове из-за 132 сбежавших хомяков

В Португалии самолет авиакомпании TAP на пять дней застрял в аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах после того, как 132 хомяка прогрызли транспортные коробки и вырвались на волю в багажном отсеке.

Об этом сообщает газета Correio da Manhã, информирует "Европейская правда".

Самолет Airbus A321Neo должен был лететь в Лиссабон рейсом без пассажиров, чтобы пройти проверку на базе компании, однако вылет задержался из-за грызунов.

Correio da Manhã

Correio da Manhã

Работникам технического обслуживания понадобилось пять дней, чтобы выловить всех хомяков, которые выбрались на волю.

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После этого, как отмечает издание, самолет долетел до Лиссабона без происшествий.

Недавно самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Буэнос-Айреса во Франкфурт, попал в сильную турбулентность, в результате чего пострадали 11 человек.

Сообщалось также, что в начале октября у самолета Ryanair, который должен был отправляться из города на юге Италии, во время подготовки к взлету загорелся мотор.