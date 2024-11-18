В Португалии самолет застрял в аэропорту на острове из-за 132 сбежавших хомяков
Новости — Понедельник, 18 ноября 2024, 11:01 —
В Португалии самолет авиакомпании TAP на пять дней застрял в аэропорту Понта-Делгада на Азорских островах после того, как 132 хомяка прогрызли транспортные коробки и вырвались на волю в багажном отсеке.
Об этом сообщает газета Correio da Manhã, информирует "Европейская правда".
Самолет Airbus A321Neo должен был лететь в Лиссабон рейсом без пассажиров, чтобы пройти проверку на базе компании, однако вылет задержался из-за грызунов.
Работникам технического обслуживания понадобилось пять дней, чтобы выловить всех хомяков, которые выбрались на волю.
После этого, как отмечает издание, самолет долетел до Лиссабона без происшествий.
Недавно самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Буэнос-Айреса во Франкфурт, попал в сильную турбулентность, в результате чего пострадали 11 человек.
Сообщалось также, что в начале октября у самолета Ryanair, который должен был отправляться из города на юге Италии, во время подготовки к взлету загорелся мотор.