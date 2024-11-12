У літаку до Франкфурта 11 осіб постраждали через сильну турбулентність

Літак авіакомпанії Lufthansa, що виконував рейс з Буенос-Айреса до Франкфурта, потрапив у сильну турбулентність, внаслідок чого постраждали 11 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як розповіли в авіакомпанії, літак потрапив у сильну турбулентність під час польоту над Атлантичним океаном.

"На жаль, п'ять пасажирів і шість членів екіпажу отримали переважно незначні травми", – повідомив представник Lufthansa в електронному листі агентству.

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Водночас він додав, що турбулентність була нетривалою і безпеці польоту нічого не загрожувало.

Згодом авіалайнер здійснив посадку в запланованому місці призначення. Всі постраждалі одразу після приземлення отримали медичну допомогу.

Загалом на борту літака Boeing 747-8 перебували 329 пасажирів і 19 членів екіпажу.

Нагадаємо, у травні рейс Qatar Airways з Дохи до Ірландії потрапив у турбулентність, внаслідок чого постраждали 12 осіб.

Повідомляли також, що на початку жовтня у рейсу Ryanair, що мав вирушати з міста на півдні Італії, під час підготовки до зльоту спалахнув мотор.