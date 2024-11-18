Сибига выступил на заседании Совета ЕС: Наша победа будет вашей победой

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 18 ноября, дистанционно присоединился к заседанию Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на информацию ведомства.

Как передает МИД, Сибига принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, где выразил благодарность европейским партнерам за их поддержку.

"Мы должны оставаться непоколебимыми. Никакого ослабления международной изоляции России. Никакого умиротворения агрессора. Ничего об Украине без Украины", – акцентировал министр.

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Сибига отметил, что справедливого мира можно достичь только силой и своевременными решениями.

Он подчеркнул, что мир благодаря силе означает приглашение Украины к членству в НАТО, снятие ограничений на дальнобойные удары, разрешение странам-соседям сбивать российские ракеты и дроны в украинском небе, укрепление воздушного щита Украины, усиление санкций против России и ее союзников.

Фото: МЗС

Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал усилить санкции против российского "теневого флота", который приносит России доходы для ведения войны. Также Сибига проинформировал коллег об усилении российских ударов по украинской портовой и аграрной инфраструктуре.

Следовательно, глава МИД призвал партнеров изучить возможность разработки специальных программ страхования судов и терминалов, что станет прямым и эффективным способом укрепления украинской экономики и устойчивости.

Также он выразил отдельную благодарность Дании за то, что она стала первой страной, которая начала покупать оружие для Сил обороны непосредственно в Украине. Он отметил, что недавно этому примеру последовали Швеция и Норвегия.

Глава МИД призвал ЕС присоединиться к этим усилиям и инвестировать в оборонную промышленность. Дополнительно министр подчеркнул важность дальнейшего продвижения к вступлению Украины в ЕС.

В своей заметке в X (Twitter), Сибига призвал европейских коллег отметить 1000 дней сопротивления Украины полномасштабной агрессии России объявлением новых пакетов военной и энергетической помощи, а также четким месседжем агрессору: европейское единство непоколебимо, а ожидания уступок или умиротворения напрасны.

"Украина есть и должна оставаться фактором единства. Наша борьба – это ваша борьба. Наша победа будет вашей победой", – подытожил министр.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед встречей заявил, что до сих пор ЕС слишком медленно принимал решения по поддержке Украины и странам нужно научиться действовать быстрее.

А глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна покритиковал первый за два года звонок канцлера Германии Олафа Шольца к правителю России.