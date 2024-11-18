Австрія виділяє 8 млн євро на гуманітарну допомогу для України та Молдови

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило про виділення 8 млн євро на гуманітарну допомогу для України та Молдови.

Про це йдеться у заяві МЗС країни, передає "Європейська правда".

Як заявив міністр закордонних справ країни Александер Шалленберг – у вівторок, 19 листопада, виповнюється 1000 днів відтоді, як очільник Кремля Владімір Путін розпочав повномасштабне вторгнення проти України.

"Тисячу днів тому ми прокинулися в зовсім іншому світі. У світі, в якому війна повернулася до Європи", – зазначив він.

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Він наголосив, що Австрія твердо стоїть на боці українського народу з першого дня й напередодні третьої зими війни гуманітарна допомога збільшується ще на 8 мільйонів євро.

За його словами, 5 млн євро із цієї суми, буде виділено на проєкт гуманітарного розмінування Всесвітньої продовольчої програми ООН. Він спрямований на відновлення сільськогосподарського виробництва в Україні.

Ще 3 млн євро отримають Міжнародний комітет Червоного Хреста, Дитячий фонд ООН та Фонд ООН у галузі народонаселення для надання гуманітарної допомоги в Україні та Молдові.

Наприкінці жовтня Австрія передала Україні 10 автобусів, які отримала Марганецька громада Дніпропетровської області.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель 18 листопада заявив, що досі ЄС надто повільно ухвалював рішення щодо підтримки України і країнам потрібно навчитися діяти швидше.