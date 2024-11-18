Австрия выделяет 8 млн евро на гуманитарную помощь для Украины и Молдовы

Министерство иностранных дел Австрии объявило о выделении 8 млн евро на гуманитарную помощь для Украины и Молдовы.

Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает "Европейская правда".

Как заявил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг – во вторник, 19 ноября, исполняется 1000 дней с тех пор, как глава Кремля Владимир Путин начал полномасштабное вторжение против Украины.

"Тысячу дней назад мы проснулись в совершенно другом мире. В мире, в котором война вернулась в Европу", – отметил он.

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Он подчеркнул, что Австрия твердо стоит на стороне украинского народа с первого дня и накануне третьей военной зимы гуманитарная помощь увеличивается еще на 8 млн евро.

По его словам, 5 млн евро из этой суммы будет выделено на проект гуманитарного разминирования Всемирной продовольственной программы ООН. Он направлен на восстановление сельскохозяйственного производства в Украине.

Еще 3 млн евро получат Международный комитет Красного Креста, Детский фонд ООН и Фонд ООН в области народонаселения для оказания гуманитарной помощи в Украине и Молдове.

В конце октября Австрия передала Украине 10 автобусов, которые получила Марганецкая община Днепропетровской области.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель 18 ноября заявил, что до сих пор ЕС слишком медленно принимал решения по поддержке Украины и странам нужно научиться действовать быстрее.