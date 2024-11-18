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Дуда: Разговор Шольца с Путиным – это ошибка

Новости — Понедельник, 18 ноября 2024, 15:22 — Кристина Бондарева

Президент Польши Анджей Дуда считает ошибкой телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину.

Заявление польского президента по этому поводу приводит его канцелярия в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Дуда выразил сомнение, что разговор канцлера Германии с Путиным был согласован с союзниками.

Он также раскритиковал то, что "один из лидеров европейской страны с сильной экономикой ведет переговоры с агрессором", в то время как Россия жестоко атакует Украину.

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"Я считаю, что это (разговор с Путиным. – Ред.) ошибка", – заявил польский президент.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

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Путин Дуда Шольц Германия
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