Мэр Варшавы опережает главу МИД Польши перед праймериз правящей партии
Премьер-министр Польши Дональд Туск обнародовал результаты внутреннего опроса "Гражданской коалиции" незадолго до президентских выборов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на его X (Twitter) и опрос.
Как известно, праймериз "Гражданской коалиции" в пятницу, 22 ноября, должен решить, кто будет баллотироваться на президентских выборах: глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский или мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Как свидетельствует опрос, Тшасковский побеждает кандидата от оппозиционной "Права и справедливость" (ПиС) в первом туре, набрав 40%, в то время как кандидат от "ПиС" – 28%.
Во втором туре мэр Варшавы получил 57% в противовес 43%, которые получил кандидат от "ПиС".
В свою очередь, Сикорский проиграл кандидату от "ПиС", набрав 28% в первом туре, но победил во втором, получив 54%.
"Результат опроса понятен, но он все еще является лишь индикатором. Ваш голос имеет силу решать!" – акцентировал Туск.
Опрос проводила в течение 5-10 ноября студия Opinia24. Был опрошен 2001 респондент.
Напомним, "Гражданская коалиция" проведет 22 ноября праймериз, где выберет из двух кандидатов – мэра Варшавы Рафала Тшасковского и министра иностранных дел Радослава Сикорского – одного кандидата в президенты на выборы в 2025 году.
Избранный в результате голосования кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" представит свою программу 7 декабря на съезде в Силезии.
Один из опросов недавно показал, что поддержка главы польского МИД в последние дни начала расти.
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