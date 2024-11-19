Глави МЗС країн ЄС відхилили пропозицію Борреля про зупинку діалогу з Ізраїлем

Міністри закордонних справ країн ЄС відмовились призупиняти політичний діалог з Ізраїлем, що пропонував зробити глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у відповідь на поточну ситуацію в Газі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

На зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі кілька країн дали зрозуміти, що не хочуть погоджуватися з відповідною пропозицією Борреля.

Оскільки рішення має бути ухвалене одноголосно, воно поки що не може бути реалізоване.

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За словами дипломатів, з якими спілкувалось агентство, серед тих, хто не підтримав ініціативу Борреля на зустрічі, були міністри закордонних справ Німеччини, Австрії, Чехії, Угорщини та Нідерландів.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила готовність до цілеспрямованих дій проти членів ізраїльського уряду, які ставлять під сумнів право палестинців на існування або міжнародне право.

Минулого тижня стало відомо, що Боррель пропонує призупинити політичний діалог з Ізраїлем через поточну ситуацію в Газі.

А у серпні Боррель пропонував 27 країнам-членам ЄС запровадити санкції проти міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича і міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра через їхні суперечливі висловлювання.