Главы МИД стран ЕС отклонили предложение Борреля об остановке диалога с Израилем
Министры иностранных дел стран ЕС отказались приостанавливать политический диалог с Израилем, что предлагал сделать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ответ на текущую ситуацию в Газе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
На встрече министров иностранных дел в Брюсселе несколько стран дали понять, что не хотят соглашаться с соответствующим предложением Борреля.
Поскольку решение должно быть принято единогласно, оно пока не может быть реализовано.
По словам дипломатов, с которыми общалось агентство, среди тех, кто не поддержал инициативу Борреля на встрече, были министры иностранных дел Германии, Австрии, Чехии, Венгрии и Нидерландов.
В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила готовность к целенаправленным действиям против членов израильского правительства, которые ставят под сомнение право палестинцев на существование или международное право.
На прошлой неделе стало известно, что Боррель предлагает приостановить политический диалог с Израилем из-за текущей ситуации в Газе.
А в августе Боррель предлагал 27 странам-членам ЕС ввести санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за их противоречивых высказываний.