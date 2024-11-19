Главы МИД стран ЕС отклонили предложение Борреля об остановке диалога с Израилем

Министры иностранных дел стран ЕС отказались приостанавливать политический диалог с Израилем, что предлагал сделать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ответ на текущую ситуацию в Газе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

На встрече министров иностранных дел в Брюсселе несколько стран дали понять, что не хотят соглашаться с соответствующим предложением Борреля.

Поскольку решение должно быть принято единогласно, оно пока не может быть реализовано.

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По словам дипломатов, с которыми общалось агентство, среди тех, кто не поддержал инициативу Борреля на встрече, были министры иностранных дел Германии, Австрии, Чехии, Венгрии и Нидерландов.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила готовность к целенаправленным действиям против членов израильского правительства, которые ставят под сомнение право палестинцев на существование или международное право.

На прошлой неделе стало известно, что Боррель предлагает приостановить политический диалог с Израилем из-за текущей ситуации в Газе.

А в августе Боррель предлагал 27 странам-членам ЕС ввести санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за их противоречивых высказываний.