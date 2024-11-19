В Литве начали еще одно расследование против скандального депутата-антисемита

В Литве прокуратура начала еще одно расследование в отношении депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, которого обвиняют в антисемитизме.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление прокуратуры, информирует "Европейская правда".

Поводом стала публикация Жемайтайтиса в Facebook. Расследование началось по подозрению в клевете в отношении литовского премьера Ингриды Шимоните.

"Расследование начато по ст. 154 Уголовного кодекса Литовской Республики (клевета), оно приобщено к ранее начатому расследованию в связи с заявлениями Жемайтайтиса 10 ноября этого года (политика подозревают в разжигании ненависти)", – говорится в сообщении прокуратуры.

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Жемайтис отрицает обвинения, критикуя действия правоохранительных органов и заявляя о "двойных стандартах".

Против Жемайтайтиса уже ведутся дела по обвинению в антисемитских высказываниях и призывах к протестам. Политик вину не признает.

Как известно, первый день работы нового Сейма сопровождался протестом против включения в правительственную коалицию партии "Заря Немана" во главе с обвиняемым в антисемитизме Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

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