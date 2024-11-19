В Британии уже подготовили 50 тысяч украинских военных в рамках миссии Interflex

В Великобритании продолжается учебная миссия Interflex, тренировки уже прошли 50 тысяч украинских военных.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказали в оборонном ведомстве Британии, 50 тысяч украинских новобранцев прошли подготовку в рамках обучающей миссии Interflex и повысили свои навыки и готовность.

"Косово, Румыния и Эстония стали последними странами, присоединившимися к этим глобальным усилиям, объединившись ради свободы и устойчивости", – добавили британские военные.

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Как известно, на территории Европы обучение украинских военных проходит преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Британией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.

В июле рассказывали, что представители Сил безопасности Косова проводили обучение украинских военных в Великобритании в рамках выполнения миссии Interflex.

А в августе Минобороны Британии предупредило, что российские шпионы могут использовать беспилотники для слежки за британскими военными базами, где проходят подготовку украинские солдаты.