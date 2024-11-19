Президент Литви вніс на розгляд парламенту кандидатуру нового прем'єра

Президент Литви Гітанас Науседа вніс на розгляд Сейму кандидатуру соціал-демократа Гінтаутаса Палуцкаса на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Представляючи кандидатуру Палуцкаса у Сеймі, Науседа сказав, що Литва "потребує сильного уряду".

"Незважаючи на багато викликів, я вірю, що мотивація Гінтаутаса Палуцкаса, його досвід і команда міністрів, яку він сформує, дозволять нам з повагою почути всіх жителів Литви, знати і реагувати на їхні проблеми", – зазначив президент.

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Він підкреслив, що безпека Литви та Європи в цілому є ключовим питанням сьогодні, тому життєво важливо продовжувати підтримувати Україну, виконувати зобов'язання, взяті перед союзниками, і забезпечувати належне фінансування оборони.

Він також згадав про необхідність вирішувати проблеми освіти та охорони здоров'я, покращувати інфраструктуру країни, реагувати на демографічні зміни, продовжувати шлях енергонезалежності, екологічності та сталого розвитку, а також зміцнювати регіони.

"Майбутньому уряду знадобиться сучасна політика, спрямована на зміцнення сімей, поліпшення становища людей похилого віку, забезпечення контрольованої міграції та використання всього арсеналу наявних інструментів для боротьби з ізоляцією", – сказав президент.

Раніше Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

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