Президент Литвы внес на рассмотрение парламента кандидатуру нового премьера

Президент Литвы Гитанас Науседа внес на рассмотрение Сейма кандидатуру социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса на должность премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Представляя кандидатуру Палуцкаса в Сейме, Науседа сказал, что Литва "нуждается в сильном правительстве".

"Несмотря на многие вызовы, я верю, что мотивация Гинтаутаса Палуцкаса, его опыт и команда министров, которую он сформирует, позволят нам с уважением услышать всех жителей Литвы, знать и реагировать на их проблемы", – отметил президент.

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Он подчеркнул, что безопасность Литвы и Европы в целом является ключевым вопросом сегодня, поэтому жизненно важно продолжать поддерживать Украину, выполнять обязательства, взятые перед союзниками, и обеспечивать надлежащее финансирование обороны.

Он также упомянул о необходимости решать проблемы образования и здравоохранения, улучшать инфраструктуру страны, реагировать на демографические изменения, продолжать путь энергонезависимости, экологичности и устойчивого развития, а также укреплять регионы.

"Будущему правительству понадобится современная политика, направленная на укрепление семей, улучшение положения пожилых людей, обеспечение контролируемой миграции и использование всего арсенала имеющихся инструментов для борьбы с изоляцией", – сказал президент.

Ранее Науседа пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

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