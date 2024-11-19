У Греції проходить страйк журналістів

У Греції у вівторок журналісти проводять 24-годинний страйк, приєднавшись до ширших трудових заворушень напередодні загальнонаціонального загального страйку, запланованого на середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Державні та багато приватних ЗМІ по всій країні, включно з друкованими, телевізійними та онлайн-платформами, призупинили роботу на знак солідарності з вимогами підвищення заробітної плати.

Профспілки вимагають від уряду повністю відновити права на укладення колективних договорів, які були урізані під час фінансової кризи 2010-18 років.

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Очікується, що загальний страйк, організований у середу профспілками приватного і державного секторів, паралізує роботу громадського транспорту і порушить роботу інших служб.

Лідери профспілок критикують уряд за нездатність розв'язати проблему зростання інфляції та неадекватної житлової політики, яка підриває рівень життя працівників.

Раніше повідомляли, що профспілки державних службовців Франції закликали до "дня дій, мітингів, демонстрацій і страйків" 5 грудня по всій країні через незгоду із заходами економії, передбаченими у бюджеті на 2025 рік.

Також нещодавно у Сербії страйкували вчителі.