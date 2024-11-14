Держслужбовці Франції планують страйк через незгоду з бюджетом на 2025 рік

Профспілки державних службовців Франції закликали до "дня дій, мітингів, демонстрацій і страйків" 5 грудня по всій країні через незгоду із заходами економії, передбаченими у бюджеті на 2025 рік.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Держслужбовці невдоволені такими заходами проєкту держбюджету на 2025 рік, як триденний період для виплати компенсацій за лікарняні та скорочення розміру цих виплат.

У поширеній у четвер заяві профспілки кажуть, що сподіваються за допомогою страйку домогтись виділення "адекватних бюджетних ресурсів" та "створення робочих місць, де це необхідно".

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Представлений минулого місяця урядом на чолі з Мішелем Барньє проєкт бюджету передбачає скорочення соціальних видатків і залучення 60 мільярдів євро за рахунок податків.

На такий крок Франції довелось піти, серед іншого, через суттєве зростання дефіциту бюджету.

Починаючи з цього тижня, страйки оголошували французькі пілоти, аграрії та залізничники.