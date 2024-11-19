В Греции проходит забастовка журналистов

В Греции во вторник журналисты проводят 24-часовую забастовку, присоединившись к более широким трудовым беспорядкам накануне общенациональной всеобщей забастовки, запланированной на среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Государственные и многие частные СМИ по всей стране, включая печатные, телевизионные и онлайн-платформы, приостановили работу в знак солидарности с требованиями повышения заработной платы.

Профсоюзы требуют от правительства полностью восстановить права на заключение коллективных договоров, которые были урезаны во время финансового кризиса 2010-18 годов.

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Ожидается, что всеобщая забастовка, организованная в среду профсоюзами частного и государственного секторов, парализует работу общественного транспорта и нарушит работу других служб.

Лидеры профсоюзов критикуют правительство за неспособность решить проблему роста инфляции и неадекватной жилищной политики, которая подрывает уровень жизни работников.

Ранее сообщалось, что профсоюзы государственных служащих Франции призвали к "дню действий, митингов, демонстраций и забастовок" 5 декабря по всей стране из-за несогласия с мерами экономии, предусмотренными в бюджете на 2025 год.

Также недавно в Сербии бастовали учителя.