Польські медсестри влаштували великий протест під будівлею уряду

Понад дві тисячі медсестер, що працюють у різних містах Польщі, з’їхалися на протест під будівлю уряду, щоб привернути увагу до своїх проблем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Працівники сфери з’їхалися на акцію з усієї території країни. Лідерка національної профспілки заявила, що таким чином вони хочуть звернути увагу на свої невеликі заробітні плати і нестачу персоналу у медичних закладах.

Kacper Wróblewski / RMF FM

На протест принесли картонні фігури медсестер, які мають символізувати брак працівників.

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Anita Walczewska / East News

У профспілці кажуть, що орієнтовно у 2030 році багато працюючих медсестер досягнуть пенсійного віку і звільняться, після чого ситуація стане ще гіршою.

В уряді пообіцяли, що до протестувальників вийде посадовець, якому передадуть перелік їхніх прохань і вимог до прем'єра Дональда Туска.

Журналістам учасники акції сказали, що на попередні їхні спроби донести вимоги до прем’єра їх скеровували на Міністерство охорони здоров’я, а очільниця цього відомства нібито так і не почала ніякого діалогу з ними.

У понеділок повідомляли про протест французьких фермерів по всій території країни, спрямований, серед іншого, проти запланованої угоди ЄС про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (Меркосур).

На початку жовтня польські фермери погрожували відновити протест на кордоні з Україною з блокуванням вантажного руху, але він так і не розпочався.