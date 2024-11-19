Польские медсестры устроили большой протест под зданием правительства

Более двух тысяч медсестер, работающих в разных городах Польши, съехались на протест под здание правительства, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Работники сферы съехались на акцию со всей территории страны. Лидер национального профсоюза заявила, что таким образом они хотят обратить внимание на свои небольшие заработные платы и нехватку персонала в медицинских учреждениях.

Kacper Wróblewski / RMF FM

На протест принесли картонные фигуры медсестер, которые должны символизировать нехватку сотрудников.

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Anita Walczewska / East News

В профсоюзе говорят, что ориентировочно в 2030 году многие работающие медсестры достигнут пенсионного возраста и уволятся, после чего ситуация станет еще хуже.

В правительстве пообещали, что к протестующим выйдет чиновник, которому передадут их перечень просьб и требований к премьеру Дональду Туску.

Журналистам участники акции сказали, что на предыдущие их попытки донести требования к премьеру их направляли в Министерство здравоохранения, а руководительница этого ведомства якобы так и не начала никакого диалога с ними.

В понедельник сообщалось о протесте французских фермеров по всей территории страны, направленном, среди прочего, против запланированного соглашения ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки (Меркосур).

В начале октября польские фермеры угрожали возобновить протест на границе с Украиной с блокированием грузового движения, но он так и не начался.