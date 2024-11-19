В Кишиневе нашли дрон самолетного типа в районе торгового центра

В Молдове 19 ноября обнаружили еще один беспилотник, на этот раз – на севере Кишинева.

Об этом сообщили в Национальной полиции страны, передает "Европейская правда".

Как отметили правоохранители, дрон нашли вблизи торгового центра Port Mall и спорткомплекса Arena Chisinau.

Скриншот: Google maps

Гражданин, который обнаружил беспилотник, сразу сообщил правоохранителям, и на место инцидента выехали представители спецслужб, чтобы проверить устройство.

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Издание NewsMaker опубликовало фотографию вероятного беспилотника.

Напомним, 10 ноября в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах. После этого Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России ноту протеста.

Впоследствии на окраине села Кошерница молдавские правоохранители обнаружили третий дрон.

Также писали, что министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил, что российские ракеты и дроны нарушили воздушное пространство страны утром 17 ноября. Тогда Россия нанесла массированный комбинированный удар по регионам Украины.