Зеленський у зверненні до Європарламенту вколов Шольца через дзвінок Путіну

Президент Володимир Зеленський натякнув на те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц міг переслідувати корисливу мету, телефонуючи Владіміру Путіну.

Про це він сказав у зверненні до Європейського парламенту з нагоди 1000 днів великої війни, повідомляє "Європейська правда".

Під час звернення Зеленський згадав про використання Росією військових із Північної Кореї для ведення війни проти України, чисельність яких "може зрости до 100 тисяч".

"Поки деякі європейські лідери думають про можливість виграти якісь вибори чи щось на кшталт цього за рахунок України, Путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну. Він не зупиниться сам. Що більше у нього часу, то гіршими стають умови", – додав глава держави.

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Він не уточнив, про яких саме європейських лідерів ідеться, та саме в Німеччині в лютому 2025 року будуть позачергові вибори до Бундестагу, а канцлер Олаф Шольц минулого тижня телефонував Путіну.

"ЄвроПравда" писала, що одним із розрахунків Шольца могла бути спроба перебрати електорат крайніх партій, який виступає за переговори з Росією.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца Путіну "скринькою Пандори". А польський лідер Анджей Дуда звинуватив канцлера ФРН у намаганні усунути Дональда Трампа від переговорів щодо майбутнього України.

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