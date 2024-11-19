Зеленский в обращении к Европарламенту уколол Шольца из-за звонка Путину

Президент Владимир Зеленский намекнул на то, что канцлер Германии Олаф Шольц мог преследовать корыстную цель, звоня Владимиру Путину.

Об этом он сказал в обращении к Европейскому парламенту по случаю 1000 дней великой войны, сообщает "Европейская правда".

Во время обращения Зеленский упомянул об использовании Россией военных из Северной Кореи для ведения войны против Украины, численность которых "может вырасти до 100 тысяч".

"Пока некоторые европейские лидеры думают о возможности выиграть какие-то выборы или что-то вроде этого за счет Украины, Путин сосредоточен на том, чтобы выиграть эту войну. Он не остановится сам. Чем больше у него времени, тем хуже становятся условия", – добавил глава государства.

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Он не уточнил, о каких именно европейских лидерах идет речь, но именно в Германии в феврале 2025 года будут внеочередные выборы в Бундестаг, а канцлер Олаф Шольц на прошлой неделе звонил Путину.

"ЕвроПравда" писала, что одним из расчетов Шольца могла быть попытка перебрать электорат крайних партий, который выступает за переговоры с Россией.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры". А польский лидер Анджей Дуда обвинил канцлера ФРГ в попытке отстранить Дональда Трампа от переговоров относительно будущего Украины.

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