Прем'єрка Данії відкинула нові погрози Кремля: Це Росія перетнула червоні лінії

Данська прем’єрка Метте Фредеріксен у відповідь на останні погрози Росії після дозволу Україні на удари ATACMS та зміни в ядерній доктрині заявила, що саме Москва перетнула червоні лінії.

Про це вона сказала на пресконференції в Києві у вівторок, 19 листопада, повідомляє "Європейська правда".

На прохання прокоментувати останні заяви Москви Фредеріксен заявила, що "не приймає погроз і не прийме того факту, що Росія погрожує Європі".

"Росія сама перейшла червоні лінії, не Україна, не Європа. Росія може одразу зупинити цю війну. Узагалі-то червону лінію перейшла Росія, коли розпочала повномасштабне вторгнення. Україна має право захищатися", – додала вона.

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Очільниця данського уряду підкреслила, що "ніколи не прийме погроз Європі з боку Росії".

Напередодні, нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що удари України далекобійними ракетами ATACMS по російській території означатимуть пряму участь США у російсько-українській війні.

Крім того, у вівторок стало відомо, що правитель Росії Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.