Премьер Дании отвергла новые угрозы Кремля: Это Россия пересекла красные линии

Датский премьер Метте Фредериксен в ответ на последние угрозы России после разрешения Украине на удары ATACMS и изменения в ядерной доктрине заявила, что именно Москва пересекла красные линии.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве во вторник, 19 ноября, сообщает "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать последние заявления Москвы Фредериксен заявила, что "не принимает угроз и не примет того факта, что Россия угрожает Европе".

"Россия сама перешла красные линии, не Украина, не Европа. Россия может сразу остановить эту войну. Вообще-то красную линию перешла Россия, когда начала полномасштабное вторжение. Украина имеет право защищаться", – добавила она.

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Глава датского правительства подчеркнула, что "никогда не примет угроз Европе со стороны России".

Накануне, напомним, в МИД России заявили, что удары Украины дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории будут означать прямое участие США в российско-украинской войне.

Кроме того, во вторник стало известно, что правитель России Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.