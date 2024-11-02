Запад Эстонии пострадал от сильного урагана, тысячи домов обесточены

В западной части Эстонии тысячи домов остались без электроснабжения после сильного урагана, который повредил электросети, деревья и крыши.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Сильный ветер начался вечером в пятницу и бушевал в течение ночи. Метеорологи предупредили, что угроза сильных шквалов сохраняется и в течение субботы.

Последствия бури в приморском городе Хаапсалу. Juhan Hepner/ERR

За ночь урагана службы чрезвычайных ситуаций получили около 400 вызовов, из которых более 300 были связаны с последствиями непогоды.

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Последствия бури в приморском городе Хаапсалу. Juhan Hepner/ERR

Ураган поломалдеревья, которые перегородили дороги и порвали линии электропередач, или же упали на автомобили. Местами ветер сорвал фрагменты кровель. Среди людей пострадавших нет.

Из-за поврежденных сетей без света остались около 10 тысяч домохозяйств, на середину дня более 8700 абонентов еще ждут ремонта.

Сильный ветер был и в соседней Латвии, но там нанес относительно незначительный ущерб, сообщает Delfi. В Риге большая металлическая конструкция оборвалась и упала на проезжую часть и трамвайные пути, но никто не пострадал.

1.maršruta tramvajs kursē posmā "Imanta" – "45.vidusskola" – "Imanta". Jo Brīvības gatves/ Šmerļa krustojumā uz tramvaja kontakttīkla un sliedēm uzkritusi metāla konstrukcija. Atbildīgie dienesti jau strādā, lai tramvaja kustība tiktu atjaunota pēc iespējas ātrāk. pic.twitter.com/I6G2JbfH5b – Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 2, 2024

Городские власти призвали жителей без лишней необходимости не выходить из дома и не ходить в леса, парки, на кладбища и площадки, где есть высокие деревья.

Delfi

Ранее на этой неделе из-за сильного шторма на западе Норвегии около 200 человек эвакуировали из-за подтопления, на одной из дорог обвалился мост и еще несколько десятков были перекрыты из-за подтопления и угрозы оползней.

Напомним, этим летом после исключительно сильного урагана в Литве некоторые люди почти неделю ждали, пока им восстановят электроснабжение.