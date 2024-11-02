Сибіга закликав зняти далекобійні обмеження для України: "Шахедів" стає тільки більше

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга знову закликав західних партнерів України зняти обмеження на удари їхньою зброєю вглиб території РФ та залучити ППО країн-сусідів до збиття російських ракет і дронів ще над територією України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Сибіга звернув увагу, що за вересень Росія атакувала Україну 1331 безпілотником, тобто в середньому їх було 44 на день.

Russia ramps up terror.



71 Shahed drones on Kyiv and other cities today.



1331 in September. ~44/day.



1908 in October. ~62/day.



Let us strike their bases and storages in Russia. Allow partners to intercept them in our sky.



Lift all restrictions on protecting life from terror. Реклама: November 2, 2024

За підсумками жовтня їх було 1908, а середньоденна кількість БПЛА зросла до 62.

"Росія нарощує терор… Дозвольте нам бити по їхніх базах і складах у Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть усі обмеження на захист життя від терору", – закликав міністр закордонних справ України.

Минулого місяця президент США натякав на можливість зняття відповідних обмежень на застосування далекобійної зброї Україною, сказавши, що його адміністрація "працює над цим питанням".

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що Україна може досягати потрібного ефекту і без дозволу на далекобійні удари західними ракетами.

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