Сибіга закликав зняти далекобійні обмеження для України: "Шахедів" стає тільки більше

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга знову закликав західних партнерів України зняти обмеження на удари їхньою зброєю вглиб території РФ та залучити ППО країн-сусідів до збиття російських ракет і дронів ще над територією України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Сибіга звернув увагу, що за вересень Росія атакувала Україну 1331 безпілотником, тобто в середньому їх було 44 на день.

Russia ramps up terror.



71 Shahed drones on Kyiv and other cities today.



1331 in September. ~44/day.



1908 in October. ~62/day.



Let us strike their bases and storages in Russia. Allow partners to intercept them in our sky.



Lift all restrictions on protecting life from terror.

