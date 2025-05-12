Німецькі "Зелені" похвалили Мерца за поїздку в Україну

Лідер німецької Партії зелених Фелікс Банашак заявив про підтримку перших зовнішньополітичних кроків нового канцлера Фрідріха Мерца, зокрема його візит в Україну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Під час пресконференції в Берліні Банашек заявив, що "сигнали, які Фрідріх Мерц послав щодо України своїм візитом так скоро після початку свого терміну повноважень, мають нашу повну підтримку".

Лідер "Зелених" відзначив той факт, що канцлер Німеччини поїхав не тільки до Парижа і Варшави, а й до Києва разом з європейськими партнерами.

"Ми, "Зелені", хотіли б, щоб канцлер Шольц також послав такий сигнал у минулому", – сказав Банашак про попередника Мерца й колишнього лідера Соціал-демократичної партії.

Як відомо, Мерц під час візиту до Києва прокоментував питання Taurus і підтвердив засекречення постачань зброї для України.

Водночас віцеголова німецького Бундестагу Омід Нуріпур від "Зелених" розкритикував ухильну позицію нового канцлера щодо постачання Україні ракет Taurus і закликав якнайшвидше передати це озброєння.