Сибига призвал снять дальнобойные ограничения для Украины: "Шахедов" становится только больше

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига снова призвал западных партнеров Украины снять ограничения на удары их оружием вглубь территории РФ и привлечь ПВО стран-соседей к сбиванию российских ракет и дронов еще над территорией Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Сибига обратил внимание, что за сентябрь Россия атаковала Украину 1331 беспилотником, то есть в среднем их было 44 за сутки. По итогам октября их было 1908, а среднедневное количество БПЛА выросло до 62.

"Россия наращивает террор... Позвольте нам бить по их базам и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора", – призвал министр иностранных дел Украины.

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В прошлом месяце президент США намекал на возможность снятия соответствующих ограничений на применение дальнобойного оружия Украиной, сказав, что его администрация "работает над этим вопросом".

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Украина может достигать нужного эффекта и без разрешения на дальнобойные удары западными ракетами.

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