Глава МЗС Франції про зміну ядерної доктрини РФ: Це лише риторика

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловився про рішення кремлівського правителя Владіміра Путіна розширити умови для завдання ядерного удару.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Барро наводить Reuters.

За словами французького міністра, зміни в ядерну доктрину РФ є лише "риторикою".

"Ми не залякані", – сказав він в інтерв'ю телеканалу France 2.

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Напередодні Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Очільник Військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер говорив, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.