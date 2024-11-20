Укр Рус Eng

Глава МИД Франции об изменении ядерной доктрины РФ: Это лишь риторика

Новости — Среда, 20 ноября 2024, 10:02 — Ирина Кутелева

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказался о решении кремлевского правителя Владимира Путина расширить условия для нанесения ядерного удара.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Барро приводит Reuters.

По словам французского министра, изменения ядерной доктрины РФ – лишь "риторика".

"Мы не запуганы", – сказал он в интервью телеканалу France 2.

Реклама:

Накануне Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Глава Военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр говорил, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Ядерное оружие Россия
Реклама: