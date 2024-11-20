Глава МИД Франции об изменении ядерной доктрины РФ: Это лишь риторика

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказался о решении кремлевского правителя Владимира Путина расширить условия для нанесения ядерного удара.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Барро приводит Reuters.

По словам французского министра, изменения ядерной доктрины РФ – лишь "риторика".

"Мы не запуганы", – сказал он в интервью телеканалу France 2.

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Накануне Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Глава Военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр говорил, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.