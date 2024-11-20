У Греції масштабні перебої з транспортом через загальнонаціональний страйк

У Греції в середу спостерігаються значні перебої з роботою транспорту через масштабний страйк, що охоплює представників не лише транспортної сфери.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

20 листопада у Греції страйкують працівники автомобільного, морського транспорту та залізниці, а також лікарі, вчителі і будівельники. У другій половині дня в Афінах пройде велика демонстрація.

Працівники вимагають підвищення заробітної платні на тлі значного подорожчання продуктів, вартості оренди та енергоносіїв.

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Дату страйку обрали під винесення на розгляд проєкту бюджету на 2025 рік. Голосування за нього, втім, очікується вже у грудні. У проєкті закладають очікуване зростання економіки на 2,3% та збільшення податкових надходжень завдяки розширенню цифрових платежів та зростанню продажів на ринку нерухомості.

З покращенням справ у грецькій економіці після боргової кризи уряд Кіріакоса Міцотакіса за період з 2019 року чотири рази підвищував мінімальну заробітну плату та пообіцяв, що у 2027 році вона досягне 950 євро.

Попереднього дня у Греції страйкували журналісти.

У Франції планують страйкувати держслужбовці через незгоду з бюджетом на 2025 рік.