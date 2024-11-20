У Греції масштабні перебої з транспортом через загальнонаціональний страйк
У Греції в середу спостерігаються значні перебої з роботою транспорту через масштабний страйк, що охоплює представників не лише транспортної сфери.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
20 листопада у Греції страйкують працівники автомобільного, морського транспорту та залізниці, а також лікарі, вчителі і будівельники. У другій половині дня в Афінах пройде велика демонстрація.
Працівники вимагають підвищення заробітної платні на тлі значного подорожчання продуктів, вартості оренди та енергоносіїв.
Дату страйку обрали під винесення на розгляд проєкту бюджету на 2025 рік. Голосування за нього, втім, очікується вже у грудні. У проєкті закладають очікуване зростання економіки на 2,3% та збільшення податкових надходжень завдяки розширенню цифрових платежів та зростанню продажів на ринку нерухомості.
З покращенням справ у грецькій економіці після боргової кризи уряд Кіріакоса Міцотакіса за період з 2019 року чотири рази підвищував мінімальну заробітну плату та пообіцяв, що у 2027 році вона досягне 950 євро.
Попереднього дня у Греції страйкували журналісти.
У Франції планують страйкувати держслужбовці через незгоду з бюджетом на 2025 рік.