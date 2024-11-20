В Греции масштабные перебои с транспортом из-за общенациональной забастовки

В Греции в среду наблюдаются значительные перебои с работой транспорта из-за масштабной забастовки, охватывающей представителей не только транспортной сферы.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

20 ноября в Греции бастуют работники автомобильного, морского транспорта и железной дороги, а также врачи, учителя и строители. Во второй половине дня в Афинах пройдет большая демонстрация.

Работники требуют повышения заработной платы на фоне значительного подорожания продуктов, стоимости аренды и энергоносителей.

Реклама:

Дату забастовки выбрали под вынесение на рассмотрение проекта бюджета на 2025 год. Голосование за него, впрочем, ожидается уже в декабре. В проекте закладывают ожидаемый рост экономики на 2,3% и увеличение налоговых поступлений благодаря расширению цифровых платежей и росту продаж на рынке недвижимости.

С улучшением дел в греческой экономике после долгового кризиса правительство Кириакоса Мицотакиса за период с 2019 года четыре раза повышало минимальную заработную плату и пообещало, что в 2027 году она достигнет 950 евро.

Накануне в Греции бастовали журналисты.

Во Франции планируют бастовать госслужащие из-за несогласия с бюджетом на 2025 год.