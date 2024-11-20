У Сеймі Латвії підтримали виділення 65 млн євро на українських біженців у 2025 році

Комісія Сейму Латвії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції в остаточному читанні підтримала зміни до закону про підтримку українських біженців у країні, які передбачають продовження держпідтримки українців ще на рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Наступного року весь запланований обсяг на підтримку громадян України в Латвії становить 65 мільйонів євро.

Поправки до закону передбачають подовження термінів компенсації витрат на проживання мешканців України, включно з проживанням і харчуванням для вразливих верств населення, а також на відшкодування витрат на придбання ліків або медичних ліків і виробів.

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Щоб знизити адміністративне навантаження як на громадян України, так і на Управління у справах громадянства та міграції, зміни передбачають видачу українцям посвідки на проживання в Латвії терміном на три роки замість двох.

Наразі громадянам України видається дозвіл на тимчасове проживання – посвідчення особи громадянина третьої країни – терміном на два роки.

За даними МВС, наразі 15 838 громадян України мають у Латвії активний статус тимчасового захисту в Реєстрі фізичних осіб.

Аналогічно, якщо термін дії проїзного документа, виданого в Україні, закінчився, він вважатиметься дійсним у Латвії до 28 лютого 2026 року. Наразі закон встановлює термін до кінця лютого наступного року.

Зміни також передбачають, що "несупроводжувані" українські діти з семи років матимуть право на отримання сертифіката на забезпечення соціальних гарантій. Очікується, що така підтримка триватиме до 19 років. За даними Міністерства добробуту, наразі в Латвії проживають 229 таких дітей.

Також зміни до закону передбачають, що медичний персонал – медичні працівники та фармацевти з України – після трьох років роботи в Латвії повинні будуть підтверджувати знання державної мови на рівні В1.

Ця вимога поширюватиметься наступного року на 142 медиків, які прибули до Латвії 2022 року, повідомили депутатам Сейму представники МОЗ. Дозвіл на надання короткострокових професійних послуг у сфері лікування зараз видають громадянам України терміном на п'ять років.

Крім того, одноразова кризова допомога для українських біженців у Латвії наступного року збільшиться на 24-34 євро, повідомила представниця Міністерства добробуту Лінда Лієпа на засіданні комісії Сейму з оборони і внутрішніх справ.

Наразі встановлено, що муніципальна соціальна служба призначає і виплачує громадянам України, які проживають у Латвії, одноразову допомогу в кризовій ситуації в розмірі 343 євро на дорослу людину і 240 євро на кожну дитину.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Станом на липень 2024 року були працевлаштованими близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини.

У Польщі опитування показало, що підтримка прийому біженців з України досягла нового мінімуму.