В Сейме Латвии поддержали выделение 65 млн евро на украинских беженцев в 2025 году

Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в окончательном чтении поддержала изменения в закон о поддержке украинских беженцев в стране, которые предусматривают продление господдержки украинцев еще на год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В следующем году весь запланированный объем на поддержку граждан Украины в Латвии составляет 65 миллионов евро.

Поправки к закону предусматривают продление сроков компенсации расходов на проживание жителей Украины, включая проживание и питание для уязвимых слоев населения, а также на возмещение расходов на приобретение лекарств или медицинских лекарств и изделий.

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Чтобы снизить административную нагрузку как на граждан Украины, так и на Управление по делам гражданства и миграции, изменения предусматривают выдачу украинцам вида на жительство в Латвии сроком на три года вместо двух.

Сейчас гражданам Украины выдается разрешение на временное проживание – удостоверение личности гражданина третьей страны – сроком на два года.

По данным МВД, сейчас 15 838 граждан Украины имеют в Латвии активный статус временной защиты в Реестре физических лиц.

Аналогично, если срок действия проездного документа, выданного в Украине, закончился, он будет считаться действительным в Латвии до 28 февраля 2026 года. Сейчас закон устанавливает срок до конца февраля следующего года.

Изменения также предусматривают, что "несопровождаемые" украинские дети с семи лет будут иметь право на получение сертификата на обеспечение социальных гарантий. Ожидается, что такая поддержка продлится до 19 лет. По данным Министерства благосостояния, сейчас в Латвии проживают 229 таких детей.

Также изменения в закон предусматривают, что медицинский персонал – медицинские работники и фармацевты из Украины – после трех лет работы в Латвии должны будут подтверждать знание государственного языка на уровне В1.

Это требование будет распространяться в следующем году на 142 медиков, прибывших в Латвию в 2022 году, сообщили депутатам Сейма представители Минздрава. Разрешение на предоставление краткосрочных профессиональных услуг в сфере лечения сейчас выдают гражданам Украины сроком на пять лет.

Кроме того, единовременная кризисная помощь для украинских беженцев в Латвии в следующем году увеличится на 24-34 евро, сообщила представительница Министерства благосостояния Линда Лиепа на заседании комиссии Сейма по обороне и внутренним делам.

Сейчас установлено, что муниципальная социальная служба назначает и выплачивает гражданам Украины, проживающим в Латвии, единовременное пособие в кризисной ситуации в размере 343 евро на взрослого человека и 240 евро на каждого ребенка.

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

По состоянию на июль 2024 года были трудоустроенными около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, которые приехали в Германию.

В Польше опрос показал, что поддержка приема беженцев из Украины достигла нового минимума.